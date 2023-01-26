الفاف: تسليم شارة الحكّام الدوليين

تم بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي إبراهيم، تسليم الشارة لفائدة الحكام الدوليين لعام 2023.

و نظمت هيئة التحكيم الفيدرالية حفلا، حضره رئيس " الفاف" جهيد زفيزف ، رئيس ، و الحكّام الدوليين و كذلك خبوز أحمد عضو المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة كرة القدم للهواة ، والسيد منير دبيشي الأمين العام للفاف و جمال حيمودي نائب رئيس لجنة التحكيم و ليم كي تشونغ ، مدير تطوير التحكيم بذات الهيئة .

وفي كلمته، أعرب رئيس الفاف عن رغبته في تهنئة هيئات التحكيم على العمل المنجز على أساس يومي والجهود المبذولة لرفع المستوى العام وكذلك عملية تشبيب الحكّام.

كما أكد على ضرورة التزام الهيئة الفيدرالية بتوفير الوسائل اللازمة ودعم الحكام وذلك في إطار من برنامجها التطويري.