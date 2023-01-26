منحة البطالة.. هذا ما كشفت عنه وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، عن الانطلاق في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة (15 ألف دينار ) بداية من شهر جانفي الجاري.

كما أكدت الوزارة في بيان لها، أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستقوم بصب المستحقات في تاريخها المعتاد، أي 28 من كل شهر.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن استحداث منحة البطالة جاء بقرار من السيد رئيس الجمهورية تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة في إطار دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل وضمان أساسيات العيش الكريم لهم من خلال دخل يضمن تغطية احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.