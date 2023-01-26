مرابي: استحداث تخصصات جديدة تتماشى مع سوق الشغل

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أن دائرته الوزارية تسعى إلى تعزيز فرص الشراكة من خلال استحداث تخصصات امتياز سيما بقطاع المحروقات، مؤكدا أن هناك خطة عمل تهدف إلى تعزيز فرص الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين وفتح آفاق تكوينية جديدة لاستحداث تخصصات امتياز خاصة في قطاع المحروقات بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

وأفاد الوزير على هامش زيارته اليوم الخميس لمركز التكوين المهني بالشراكة مع سوناطراك فرع تلحيم الانابيب بولاية ورقلة، أن قطاعه يتوفر على تجارب عديدة في مجال التكوين مع شركات وطنية وأجنبية مما يتيح له آفاقا واسعة في مجال الشراكة.