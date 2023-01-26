هذه هي آخر خطوة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات

قال مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، المراقب العام عادل حابسة، إن العمليات الأولى لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات ستبدأ فور صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون في الجريدة الرسمية.

وأوضح المتحدث، اليوم على هامش اليوم العالمي للجمارك بالمركز الدولية للمؤتمرات، أن الإعداد لهذه النصوص يجري حاليا على مستوى المصالح المختصة.

وأشار ممثل المديرية العامة للجمارك إلى الاعتماد على الرقمنة في المجال التشريعي، من أجل مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، واستفادة المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما المصدرين من الآليات التسهيلية الموضوع تصرفهم، وذكر بالخصوص سرعة المعاملات الخاصة بالتصدير، بفضل الرواق الأخضر.