بوﭬرة:" مواجهتنا مصيرية ولا مجال للخطأ"

عقد اليوم الخميس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم مجيد بوﭬرة ندوة صحفية رفقة اللاعب عبد الرحمان مزيان وذلك للحديث عن مباراة الدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وقال " الماجيك" عن اللقاء:" مباراة كبيرة ومعركة رياضية بين الفريقين، كل المنتخبات بدأت جيدا في البطولة، الآن دخلنا في صلب الموضوع هناك نقاط إيجابية وسلبية، بالنسبة لنا طوينا صفحة المرحلة الأولى، مواجهتنا ستكون مصيرية ".

وأردف:" الهدف هو الذهاب بعيدا، وإسعاد الجماهير الجزائرية، فحتى التذاكر بيعت في ظرف قياسي وهذا فقط في " الشان" فتصوروا " كان 2025" لو كان في الجزائر"، بدوري كل الشعب الجزائري دون إستثناء وكذلك كل جماهير مدن عنابة وقسنطنية ووهران والجزائر العاصمة على المساندة والدعم".

من جهته عبد الرحمان مزيان أوضح بأنه لا مجال للخطأ في هذه المرحلة، لأن كل هفوة ستكلف الكثير. وأضاف:" درسنا كل صغيرة وكبيرة، سنلعب بدون ضغط أمام جمهورنا ونسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف".

وعن جاهزية التعداد كشف " بوﭬـي"، بأن الكل جاهز خاصة مع عودة أيوب عبد اللاوي إلى التدريبات الجماعية فيما وجب على اللعب شعيب ذبيح الإنتظار لأيام أخرى بالرغم من أنه إندمج مع المجموعة.

يذكر أن اللقاء سيلعب غدا الجمعة، بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب " نيلسون مانديلا" ببراقي.