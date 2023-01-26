موجة برد على هذه الولايات

ستشهد عدة ولايات، ابتداء من اليوم الخميس، موجة برد مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 3 و6 درجات، حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة اليقظة "برتقالية" وتمتد صلاحياتها إلى غاية يوم السبت، كل من ولايات النعامة وجنوب تلمسان والبيض وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وتيسمسيلت والأغواط والجلفة والمسيلة والمدية والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وخنشلة وباتنة وأم البواقي وتبسة.

وتتوقع ذات المصالح، تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات.