الفريق أول شنڨريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا

يواصل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، إن الفريق أول السعيد شنقريحة، قام في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، بزيارة المدارس العسكرية بسومير، حيث كان في استقباله العميد إيمانويل شاربي قائد المدارس العسكري، أين قدمت له تشكيلات من القوات الفرنسية التشريفات العسكرية على مستوى مدرسة الخيالة المختصة في تكوين إطارات سلاح المدرعات.

كما تلقى الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق له عرضا شاملا حول التكوين بالمدرسة. ليطوف بعدها بمختلف أجنحتها. أين اطلع على الوسائل المادية والبيداغوجية المستخدمة في التكوين. ليقف في الأخير على التقنيات المستعملة في قيادة وتسيير المدرعات بقاعة المحاكاة.

وفي اليوم الرابع والأخير كان للفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لقاء ختاميا مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيري بوركار. تطرق فيه الطرفان إلى تقييم آفاق وسبل تعزيز علاقات التعاون في المجالين العسكري والأمني.