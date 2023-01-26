المديرية الجهوية للغرب: حصيلة مديرية الجمارك خلال سنة 2022

سجلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بالشلف خلال الحصيلة السنوية لسنة 2022 لنشاط الفرق الجمركية التابعة لإقليم اختصاصها من خلال عملها الميداني في مجال مكافحة الغش والتهريب بشتى أنواعه من حجز 40 سيارة سياحية و 06 شاحنات، إضافة إلى حجز مسدسان بمخزن مع 6950 كبسولة خراطيش للصيد،و 4553 وحدةمن المفرقعات.

كما حجزت ذات المصالح 119404من الأقراص المهلوسة، و 109 من الكيف المعالج ،و 7544 وحدة من المشروبات الكحولية إضافة الى حجز بضائع مختلفة منها 3940 وحدة من قطع غيار مستعملة، و1225 هاتف نقال ولوحات الكترونية و 12028 علبة سجائر و1621 وحدة من مختلف أجهزة الإعلام الآلي المستعملة، و 1185 رزمة ملابس قديمة 109 وحدة مختلف الأجهزة الكهرو منزلية، إضافة الى101 دراجة هوائية 239 15 وحدة مختلف مواد التجميل 150عصفور كناري.

وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات 109،843،514 ،2 دج.

وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات 109،843،514 ،2 دج.