سبقاق يعلّق على الإخفاق المتواصل لكرة اليد

قال وزر الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس على هامش إعطاءه لإشارة انطلاق الطبعة الثانية لرالي السيارات الدولي النسوي، بملعب الخامس جويلية بأنه من غير المنطقي تحميل مسؤولية ما آلت إليه كرة اليد الجزائرية إلى المنتخب الوطني الحالي.

وقال سبقاق:" علينا أن نكون موضوعيين، الإنحدار المتواصل لكرة اليد الجزائرية، ليس من اليوم فقط ولا العام الماضي ولا حتى من عام 2015".

و ختم: " هذه الإنتكاسة تعود إلى أواخر 2007 إلى غاية 2009، لهذا كما قلت لا نستطيع تحميلهم ما يحدث".

يذكر أن المنتخب الجزائري فشل في تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسة كأس الرئيس، التي تقام ضمن فعاليات بطولة العالم لكرة اليد، الجارية حاليا ببولونيا والسويد.