le PDG de Naftal rassure

Le Directeur Général de Naftal a assuré les clients de l’entreprise utilisant du gaz butane de sa disponibilité en grandes quantités au niveau des centres d’approvisionnement sur tout le territoire national pendant cette période, grâce à la mobilisation de travailleurs de l’entreprise pour doubler la production et répondre à la demande croissante dans les zones qui ne disposent pas du gaz de ville.

Il a dans ce contexte indiqué l’installation de cellules d’écoute centrale et régionales et des centres d’approvisionnement en gaz butane pour assurer le suivi du processus et à recevoir des plaintes en cas de lacunes ou de pénuries.