هذا ما قاله ماجر لموقع "الكاف"

أكد النجم السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، رابح ماجر، أن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم الجارية بالجزائر (شان-2022 أجلت لـ2023) تعرف ''نجاحا مميزا'' وأنها ''مرحلة هامة'' لاكتشاف مواهب افريقية جديدة.

وصرح ماجر لموقع الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف): ''النسخة السابعة ناجحة. إنها دورة مهمة للاعبين المحليين لأنها تعطيهم فرصة من أجل الارتقاء للمنتخب الأول. بطولة في غاية الأهمية لأنها فرصة للتنقل لأحد الأندية الأوروبية''.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي: '' "فخورون بتنظيم بطولة الشان في الجزائر لأول مرة. نرى تنظيما جيدا لحد الآن وملاعب جميلة، خاصة حفل الافتتاح الذي كان رائعا، لم يكن حفلا للشان وفقط، بل وكأنه حفل مونديال. هذا أمر جيد، وبخصوص مستوى المباريات، فهو لحد الآن مقبول، ونتمنى أن يتحسن المستوى أكثر مستقبلا خلال باقي المباريات". وأضاف: "أرحب كثيرا بجميع الأفارقة المتواجدين في الجزائر، والأفضل هو من سيتوج بلقب البطولة".

ومن جهة أخرى، استحسن ماجر، الاهتمام الكبير الذي توليه الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، ورئيسها باتريس موتسيبي، باللاعب المحلي، حيث قال: "يجب إعطاء أهمية والإمكانيات للاعبين المحليين. الكاف مهتمة بهذا شيء، ورئيس الكاف مهتم أيضا بهذه الأمور بشكل كبير، شاهدنا حضوره في الجزائر رفقة رئيس الفيفا، وهذا ما يثبت أنهم يريدون إعطاء دور كبير للاعب المحلي مستقبلا".

وتأسف لاعب بورتو سابقا في حديثه، على عدم وجود بطولة إفريقيا للمحليين، "شان"، في زمن سابق، حيث قال: "حاليا كرة القدم تطورت، كنا نتمنى في سنوات سابقة، مثل الستينات والسبعينات وحتى التسعينات، أن تنظم بطولة إفريقيا للمحليين، من أجل أن يثبت كل لاعب محلي مستواه. رغم أنه في ذلك الوقت أغلبية اللاعبين المحليين كانوا ينشطون في المنتخب الأول، أين أثبت جميع الأفارقة مستواهم أمام منتخبات عالمية، ويمكنني على سبيل المثال الكلام عن جيلنا في الجزائر، الذي أثبت قدراته أمام منتخبات عالمية في كأسي العالم 1982 و1986''.

وختم أسطورة الكرة الجزائرية، حديثه بالتأكيد على أنه من السابق لأوانه ترشيح منتخب على آخر للتتويج بلقب "الشان" في نسختها السابعة.