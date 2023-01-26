قطارات ليلية بمناسبة لقاء الجزائر-كوت ديفوار

أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، الجماهير الرياضية الراغبة في متابعة لقاء الجزائر الكاميرون في إطار ربع نهائي كأس إفريقيا للمحلين "شان" 2022 المقامة بالجزائر يوم الجمعة 27 جانفي 2023، أن حركة سير القطارات ضاحية الجزائرلااستثناء ستكون حسب البرنامج اليومي العادي، مع إضافة قطارات ليلية خاصة بضاحية الجزائر.

ووفق ذات المصدر فإن برنامج الرحلات الإضافية، يوم غد الجمعة، سيكون حسب البرنامج التالي:

الجزائر – الثنية.

الإنطلاق من محطة آغا 30 : 19 الوصول إلى الثنية 32 : 20

الجزائر – العفرون.

الانطلاق من محطة آغا 40 : 19 الوصول إلى العفرون 00 : 21

زرالدة – بئر توتة.

الانطلاق من محطة زرالدة 00 : 20 الوصول إلى محطة بئر توتة 19 : 20

الإنطلاق من محطة بئر توتة 30 : 20 الوصول إلى محطة زرالدة 49 : 20

للتذكير، فإن المواجهة المذكورة ستقام غدا الجمعة ابتداء من الساعة الخامسة مساء على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.