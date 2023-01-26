مستغانم: سقوط الأسقف يحرم طلبة من الدراسة

توقف تلاميذ ثانوية ادريس سنوسي بحي تجديت العتيق ببلدية مستغانم، اليوم الخميس، عن الدراسة بسبب تعرض الجناح بيداغوجي إلى تشققات خطيرة وسقوط بعض الأسقف إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وللوقوف على حالة المؤسسة بعث والي الولاية صباح اليوم لجنة ولائية رفقة مديرة التجهيزات العمومية لعين المكان لمعاينة الأضرار مع إيجاد حلول مؤقتة لتمكين التلاميذ من مواصلة التحصيل المدرسي، هذا وقد تم تسجيل عملية بنفس المؤسسة التربوية لإعادة الكتامة بمبلغ 511 مليون سنتيم وستباشر مؤسسة الإنجاز الأشغال بعد استقرار الأحوال الجوية.

كما تواصل خلية اليقظة عملها الميداني على مستوى الولاية للتدخل في حالة حدوث أي طارئ مكونة من كل المديريات التقنية والحماية المدنية خاصة من ناحية فتح الطرقات من تراكمات مياه الأمطار.