تصاعد التوتر بين فرنسا وبوركينافاسو

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس سفيرها في بوركينا فاسو "لإجراء مشاورات"، غداة إعلان باريس عن سحب قواتها من هذه الدولة الإفريقية في ظرف "شهر".

في هذا السياق، قالت الوزارة: "في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي".

وفي لغة الدبلوماسية، يشير استدعاء السفير لإجراء "مشاورات" إلى عدم الرضا عن البلد أو حتى وجود أزمة دبلوماسية معه.

إلا أن استدعاء لوك ألاد يأتي بعد طلب من المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو استبدال السفير. ففي ديسمبر، طلب المجلس استبدال ألاد، متهما إياه بالتحدث علنًا عن تدهور الوضع الأمني في البلد.

لكن لوك ألاد بقي في منصبه الذي يشغله منذ صيف 2019، وفتحت زيارة وزيرة الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية كريسولا زاخاروبولو إلى بوركينا فاسو في 10 جانفي نافذة لإمكان تهدئة بين البلدين.

وعوضا عن التهدئة، حدثت نقطة تحول قبل أيام، عندما قررت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق 2018 المتعلق بتنظيم وجود القوات الفرنسية على أراضيها.

وتستضيف بوركينا فاسو حاليا كتيبة يناهز عديدها 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية، وتحمل اسم "قوة سابر". وصرح مصدر مطلع بأن العسكريين سيغادرون البلاد "بحلول نهاية فيفري"، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول "نهاية أفريل".

وكان رئيس وزراء بوركينا فاسو قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو في ديسمبر، قبل أن يعلن منذ أسبوعين أن الشراكة مع روسيا "خيار منطقي".