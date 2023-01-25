القيادة الفلسطينية تعلن قرارا غير مسبوق

أعلنت القيادة الفلسطينية، مساء الخميس، وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال ابتداءً من اليوم.

ويأتي هذا القرار غير المسبوق ردا على المجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني منذ صباح اليوم في الضفة الغربية.

كما قررت السلطة الفلسطينية والتوجه بملف جنين للجنائية الدولية ومجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأعلنت وزارة وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد الشاب يوسف يحيى محيسن (22 عاماً) متأثراً بجروحه الخطرة، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في الرام بمحافظة القدس المحتلة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 10 شهداء.

ويعتبر "التنسيق الأمني" أبرز ما بقي شاهدا على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، الموقع سنة 1993.