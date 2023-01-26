توقيف 5 أشخاص ضبطوا متلبسين ببيع تذاكر "الشان"

أوقفت مصالح أمن قسنطينة عشية اليوم 5 أشخاص بالقرب من ملعب الشهيد حملاوي في حالة تلبس ببيع تذاكر مباراة "السودان - مدغشقر" بطريقة غير قانونية.

ذكرت مصالح الأمن أنها رصدت نشاط مشبوه لـ5 شباب تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة، قبيل انطلاق لقاء السودان ومدغشقر مساء الإثنين الماضي، حيث تكفلت قوات الشرطة بالزي المدني، بعملية الترصد للمعنيين، والتأكد من النشاط المشبوه، حيث تم ملاحظتهم وهم يبيعون التذاكر بصورة غير قانونية للوافدين بمحيط ملعب الشهيد حملاوي، كما تمت مراقبتهم كذلك بكاميرات الحماية.

واستغل المشتبه رغبة الجماهير التي لم تحجز التذاكر عبر الموقع الالكتروني "تذكرتي"، الذي يعتبر المنصة الوحيدة المخولة في بيع التذاكر، لحضور المباراة، ليتم توقيفهم وضبط بحوزتهم عدة تذاكر، وعلى إثر ذلك حولوا إلى مقر الأمن الحضري الثامن، أين قامت الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عن مخالفة بيع تذاكر للدخول إلى منشأة رياضية دون رخصة.