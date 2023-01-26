تغيير جديد في مكان إجراء المقابلة الترتيبية

أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، اليوم الخميس، عن تغيير جديد في مكان إجراء المباراة الترتيبية.

وكشفت اللجنة المنظمة أن المقابلة المعنية ستعود إلى ملعب ميلود هدفي في ولاية وهران، يوم 3 فيفري المقبل.

وأوضح بيان اللجنة "بعد أن وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب اللجنة المحلية لتنظيم الشان بنقل المباراة الترتيبية لهذه البطولة من ملعب ميلود هدفي بوهران إلى ملعب 19 ماي 56 بعنابة، تبين لاحقا أن هذا التحويل غير ممكن لأسباب لوجستية وأخرى متعلقة بالعقود المبرمة مع الشركات الناقلة للحدث وكذا حقوق البث التلفزيوني والتمويل .. وعليه فإن المباراة الترتيبية ستلعب كما كان مسطرا له قبل انطلاق البطولة يوم الجمعة 03 فيفري 2023 بملعب ميلود هدفي بوهران".

وقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتذاره لسكان مدينة عنابة الذي استحقوا العلامة الكاملة على كل ما قدموه خلال هذا العرس القاري، حسب البيان.