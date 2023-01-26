مدرب كوت ديفوار يكشف نقطة ضعف "الخضر"

نشط مدرب منتخب كوت ديفوار، سوهاليو حيدارا ، اليوم الخميس، ندوة صحفية عشية مقابلة ربع نهائي "الشان" ضد البلد المضيف الجزائر.

وقال التقني الإيفواري: "لقد وصلنا إلى هذه المرحلة لمواجهة الجزائر، الإحصائيات في دور المجموعات في صالحهم، ثلاث مباريات وثلاثة انتصارات، سيكونون منافسا قويا ونحن نستعد وفقا لذلك، نهدف إلى التأهل لنصف النهائي".

وحول سؤال حول نقطة ضعف أشبال بوقرة، أكد سوهاليو حيدارا أن المنتخب الجزائري "لا يسجل كثيرا" بل "يتفوق في الركلات الثابتة".

وحسب نفس المتحدث فإن السيناريو المثالي لمواجهة هذا الخصم هو "عدم تلقي الهدف الأول"، مضيفا أن الجزائر كانت دائما السباقة في التسجيل وبالتالي تسيير المقابلة، معربا عن أمله في افتتاح باب التسجيل لمعرفة رد فعل الخصم.

وسيتواجه المنتخبان مساء غد الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في افتتاح مقابلات ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.