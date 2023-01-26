"كان" 2025: مسؤول كاميروني يدعم الجزائر(فيديو)

أشاد الناطق الرسمي باسم منتخب الكاميرون، فرونسيس بونغا، بالاستقبال الذي حظيت به البعثة منذ وصولها إلى الجزائر للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، معربا عن دعمه لملف الجزائر في تنظيم "كان" 2025.

وقال ذات المسؤول في تصريحات نشرتها اللجنة المحلية لتنظيم "الشان": "فوجنا بالاستقبال الذي حظينا به في المطار الدولي بوهران، سمعنا أخبار أن الشعب الجزائري لن يكون سعيدا بنا، لكننا اكتشفنا العكس تماما بعد هذا الترحاب الحار، فترة إقامتنا كانت في ظروف جيدة، زرنا بعض الأسواق والأماكن السياحية في المدينة ولم نلحظ أي سلوك عدواني اتجاهنا، هذه العوامل جعلتنا نتأكد أن الشعب الجزائري شقيق، نغادر وهران جد سعداء".

وأضاف فرونسيس بونغا: "ما شاهدناه في هذا 'الشان' من ناحية المنشآت يجعلني أقول أن الجزائر قادرة على تنظيم 'الكان' حتى في سنة 2023، رأينا أرضيات ميدان رائعة، جمهور رياضي محب لكرة القدم وفنادق فخمة، كل العوامل التي تسمح بتنظيم كأس أمم إفريقيا متوفرة، ونذكر بما قاله رئيس الاتحادية الكاميرونية، سامويل إيتو، لدى وصوله إلى بلدكم أن الجزائر كانت بجانب الكاميرون في استضافتها لـ'كان' 2021، وبالتالي الكاميرون لا تستطيع إلا أن تكون إلى جانب الجزائر".