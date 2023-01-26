الجمارك تحجز مليون قرص مهلوس

تمكن عناصر المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط التي تضم ولايات الجلفة والأغواط والبيض وغرداية والمنيعة من حجز أزيد من مليون قرص من المهلوسات العقلية وأكثر من طن من المخدرات.

وأشارت أرقام مكافحة التهريب خلال عرض حصيلة نشاط المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط لسنة التي تضم 05 ولايات الجلفة الأغواط والبيّض وغرداية والمنيعة. نهاية هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للجمارك التي احتضنتها دار الثقافة ابن رشد بمدينة الجلفة إلى حجز العام الماضي أزيد من مليون قرص مهلوس وأكثر من 01 طن من الكيف المعالج و65.5 غرام من الكوكايين.

وفي حصيلة نشاط الفرق الإحدى عشر عبر إقليم المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط والتي تضم 4 فرق في ولاية البيّض وفرقتان في غرداية ونفس العدد في الأغواط وكذلك في الجلفة، إضافة إلى الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب، تم تنفيذ 4820 عملية ما بين 1805حاجز و304 كمين و2711 دورية، ناهيك عن عمليات مشتركة مع الجيش بمجموع 662 عملية و789 عملية مع الدرك و196 عملية مع الشرطة. وقد سمح هذا النشاط بحجز عدة سلع وممنوعات في إطار مكافحة التهريب مثل تهريب الذهب (559.71غرام، والأسلحة ولواحقها والمرفقعات بمجموع9904 وحدة وكتب السحر وأنياب الفيل وجهاز التنقيب عن المعادن والسجائر الأجنبية بمجموع 1320 خرطوشة و39680 وحدة من التبغ و2713 هاتف نقال و81 كاميرا مراقبة.

وسمحت العمليات المذكورة عبر إقليم المديرية الجهوية بالأغواط بتسجيل ما قيمته 01.8 مليار دينار للبضائع المحجوزة، وفرض غرامات مالية بقيمة 21 مليار دينار وإحصاء 512 مخالف وحجز 139 مركبة. وقد تم خلال نفس الفترة تحصيل 48.5 مليون دينار للغرامات وتسجيل ما قيمته 26.5 مليون دينار كقيمة لمخالفات الصرف في العملة الصعبة كالأورو والدولار والذهب.