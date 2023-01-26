ثلوج وموجة برد وأمطار على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة مصحوبة بموجة برد قارس على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في أربع نشرات خاصة متتابعة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن ثلوجا يتراوح سمكها بين 10 و20 سم ستستمر في التساقط نهار طوال نهار اليوم حتى الساعة السادسة مساء على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.

وفي نشرية ثانية حذرت الأرصاد الجوية من موجة برد قارس تنخفض خلالها درجات الحرارة إلى (-03 و -06 درجات تحت الصفر) بداية من اليوم إلى غاية يوم غد السبت ستجتاح ولايات جنوب تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، خنشلة، باتنة، أم البواقي وتبسة.

من جهة أخرى سيتواصل تساقط الأمطار الغزيرة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم وستتراوح كميتها بين 20 و50 ملم محليا على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، عين الدفلى، المدية، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، شمال سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس.