"أصدقاء المريض" تتكفل بإجراء أزيد من 50 عملية جراحية للمعوزين بالجلفة

تكفلت جمعية “أصدقاء المريض” بولاية الجلفة بالتنسيق مع مديرية الصحة، من التكفل بإجراء ازيد من 100 عملية جراحية لفائدة المعوزين والفقراء. حيث شرع أمس الخميس، بمستشفى 60سرير بالبيرين في إجراء 107 عمليات جراحية.

في اختصاص طب وجراحة الأنف، الأذن والحنجرة، حسبما اكده مسؤول بالمستشفى، الذي اوضح ان العملية تدوم يومين وقد شارك في هذه الحملة الطبية الخيرية طاقم طبي جزائري متطوع مع الجمعية، إلى جانب طاقم طبي وشبه طبي من المستشفى، في صورة معبرة عن قيم المجتمع الجزائري في تراحمه وتكافله، انطلاقا من القيم الدينية والوطنية، لهذه العملية التي استهدفت فحص 200 طفل تقل أعمارهم عن 15 سنة من قاطني بلدية البيرين والبلديات المجاورة، وولاية الجلفة عموما، الذين تلقوا فحوصات طبية أولية من طرف طاقم طبي متطوع. خلال الايام الماضية.