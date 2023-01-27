وهران: انهيار عمارة بحي سيدي الهواري العتيق

انهارت عمارة قديمة خالية من السكان واقعة بشارع تاخمارت بحي سيدي الهواري، أم، بعد تساقط الأمطار على مدينة وهران، لحسن الحظ أن الحادثة لم تسبب في وقوع ضحايا أثناء وقوعها على حائط عمارة مقابلة تقطن فيها عائلات مقصية من عمليات الترحيل المتتالية التي عرفها الحي.

وتقع العمارة الآهلة بالسكان في 3 شارع سعيدة، بالإضافة إلى عائلات أخرى برقم 9 شارع تنس، لم تحظ بالترحيل نحو سكنات جديدة.

للتذكير فإن حادثة وقوع العمارة جاء 24ساعة بعد زيارة الوالي و المنتخبين للحي العتيق و تفقدوا مختلف الأحياء من بينها الحي المذكور ومروا بالقرب من العمارة التي سقطت أمس.

أثار الحادث ضجة وسط سكان الحي العتيق بين مطالب بالترحيل و ضرورة الإسراع في عمليات الترميم بعد تصنيف الحي كقطاع محمي بمرسوم رئاسي بالنظر للقيمة التاريخية التي يكتسيها كأول نواة لتأسيس مدينة وهران والقصبة العتيقة التي تداولت عليها العديد من الممالك المحلية والاستعمار الإسباني والفرنسي.