أسعار النفط في منحى تصاعدي

صعدت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الجمعة، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

وأفادت وكالة "رويترز" إنه بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.37 بالمائة إلى 87.79 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.37 بالمائة إلى 81.31 دولارا للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 1 بالمائة، أمس الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.