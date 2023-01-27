"الخضر" لمواصلة المشوار

يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين منعطفا هاما في مسيرته نحو المنافسة على لقب بطولة إفريقيا "شان 2022"، عندما يواجه منافسا من العيار الثقيل، منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي البطولة التي سيحتضنها ملعب نيلسون مانديلا مساء اليوم.

وبعد أن حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وكان المنتخب الوحيد الذي فاز في 3 مباريات (منتخب مدغشقر فاز في مباراتين فوق الميدان وثالثة بغياب منتخب المغرب)، يطمح المنتخب الوطني لتحقيق فوز رابع يقوده إلى المربع الذهبي، أين سيتنقّل أشبال المدرب مجيد بوڤرة إلى وهران لمواجهة الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الآخر الذي يجمع منتخبي غانا والنيجر.

وقد استفادت العناصر الوطنية من راحة يوم واحد تلت الفوز الثالث المسجل على حساب منتخب موزمبيق، قبل استئناف التدريبات في اليوم الموالي والتي شهدت عودة القائد والمدافع أيوب عبد اللاوي، الذي كان يعاني من إصابة وعوّضه زميله شعيب كداد في مباراة موزمبيق.

وبالمقابل تبقى حظوظ زميله في مولودية الجزائر، شعيب ذبيح، في التواجد في قائمة مباراة الغد، شبه منعدمة كون إصابته على مستوى الركبة تبدو أكثر تعقيدا.

وقبل المباراة عمل المدرب الوطني بوڤرة وطاقمه الذي يضم مصباح ومطمور ومدرب الحراس بن حمو، على دراسة المنافس منتخب كوت ديفوار، من خلال متابعة مباراته الأخيرة التي فاز بها على منتخب أوغندا بثلاثية لهدف والتي أبان خلالها أشبال المدرب سوهايلو إيدارا عن إمكانات كبيرة، خاصة على مستوى خط الهجوم الذي سجل ثلاثية وضيّع ضعفها بسبب تسرّع المهاجمين.

ويرى متتبعون أن السيناريو الأمثل بالنسبة للتشكيلة الوطنية، هو التسجيل أولا ومبكرا ووضع المنافس تحت ضغط النتيجة، في ظل قوة دفاع "الخضر" الذي لم يتلق أي هدف منذ انطلاق المنافسة وقدرته على تحمل عبء المباراة، في وقت صار الخاص والعام يدرك أن الخط الأمامي للمنتخب ليس فعالا تماما، وهو الذي سجل كامل أهدافه الثلاثة من كرات ثابتة.

ويعوّل المنتخب الوطني، طاقما ولاعبين، كثيرا على الدعم الكبير للجمهور الذي سيحضر بأعداد معتبرة إلى ملعب نيلسون مانديلا التي تسهر شركة "ناتورال غراس" على تجهيز الأرضية التي تحملت عبء 6 مباريات لحد الآن، وسط ظروف مناخية صعبة، مع انخفاض درجات الحرارة وتهاطل الأمطار.