كندا تعين مستشارة لمكافحة الإسلاموفوبيا

عيّن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الخميس، الناشطة أميرة الغوابي، أول مسؤول في البلاد عن مكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في "بيان" إن أميرة ستقود "حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإسلاموفوبيا، والعنصرية المنهجية، والتمييز العنصري، والتعصب الديني".

وأشاد ترودو بتعيين الغوابي الذي رأى فيه "خطوة مهمة في إطار محاربتنا الإسلاموفوبيا والكراهية بكافة أشكالها". وأضاف أن "التنوع هو حقا من أعظم نقاط القوة لكندا، لكن بالنسبة للعديد من المسلمين فإن الإسلاموفوبيا مألوفة جدا".

ومن ضمن مهام أميرة تقديم النصائح للحكومة بشأن السياسات والتشريعات التي يجب تقديمها لمواجهة "تهديد" الإسلاموفوبيا.

وتخرجت أميرة الغوابي في كلية الصحافة بجامعة كارلتون الكندية، وعملت لمدة وجيزة في شبكة "سي بي سي" في أوتاوا بعد تخرجها، وهي عضو مؤسس في شبكة مناهضة الكراهية الكندية، وكان لها دور أساس في إنشاء المجلس الوطني لمسلمي كندا، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، استهدفت سلسلة هجمات دامية مسلمي كندا. وجوان 2021، قُتل أربعة أفراد ضمن عائلة مسلمة عندما دهسهم شخص بشاحنته في أونتاريو. وقبل أربع سنوات على ذلك، قتل ستة مسلمين (بينهما جزائريين اثنين) وأصيب خمسة بجروح في اعتداء على مسجد في مدينة كيبك.

وذكر تقرير لهيئة الإحصاء الحكومية الكندية في أوت الماضي أن عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد ارتفع بين عامي 2020 و2022.

وكشف التقرير أن جرائم الكراهية المُبلّغ عنها لدى الشرطة زادت نسبة 71%، وسجلت هجمات الكراهية زيادة من 84 هجمة في عام 2020 إلى 144 هجمة كراهية في عام 2021، أما في عام 2019 فقد بلغ عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها في البلاد 182.

يشار إلى أن استحداث المنصب الجديد جاء ضمن توصيات قمة وطنية عن الإسلاموفوبيا نظّمتها الحكومة الفدرالية في جوان 2021 ردًا على هجمات متطرف يميني ضد مسجد كيبك.