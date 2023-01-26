حموش: أول اختبار للمنتخب الوطني

قال اليوم الجمعة، المدرب السعيد حموش بأن مباراة الجزائر ضد منتخب كوت ديفوار لحساب الدور ربع نهائي منافسة أمم إفريقيا للمحلين.

وأضاف في تصريحات إذاعية لبرنامج " أستديو الكرة ": " المنتخب الوطني ظهر بوجه مقبول في بداية المنافسة، وحقق فوز في المتناول في بداية البطولة".

وأردف:" على المنتخب أن يخرج كل ما لديه في مباراة اليوم، وعلى العناصر الوطنية أن تكون محفزة ووجب على كل لاعب إثبات إمكانياته أمام خصم عنيد يلعب كرة جيدة".

وختم:" الصراع في هذا اللقاء سيكون بدنيا كذلك، فالبينة المورفولجية ستحدث الفارق في مثل هكذا لقاءات".