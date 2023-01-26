الشان: هذا ما ستجنيه المنتخبات من جوائز مالية

أعلن الاتحاد الإفريقي الإفريقية لكرة القدم، عن زيادة كبيرة في الجوائز المالية، وصلت إلى 60٪ بالنسبة للمتوج بالنسخة السابعة من بطولة إفريقيا للمحليين 2022 بالجزائر والذي سيتم التعرّف عليه يوم الرابع من فيفري المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة القارية، يتوافق القرار الذي أكده رئيسها باتريس موتسيبي ، مع استراتيجية " الكاف" لزيادة القيمة التجارية للمسابقات الإفريقية.

وسيحصل الفائز هذا العام ببطولة إفريقيا للمحليين ، على 2 مليون دولار، مقارنة بـ 1.250.000 دولار، تحصل عليها البطل السابق قبل عامين.

و تمت زيادة إجمالي المبلغ الممنوح في البطولة إلى 7.900.00 دولار، مقارنة بإجمالي 5.450.00 دولار، بالنسبة للمنتخبات التي شاركت في النسخة السابقة.

كما سيتحصل المتأهل للمباراة النهائية على مبلغ قدره 800.000 دولار، بينما سيحصل المنتخبان اللذان يحتلان المرتبة الثالثة والرابعة على 500.000 دولار لكل منهما.

أما كل منتخب تأهل إلى ربع النهائي في بطولة" الشان" ، فسيكون نصيبه 400.000 دولار، بينما سيحصل المنتخبان اللذان احتلا المركز الثاني في المجموعتين اللتين ضمت ثلاث منتخبات فقط، على مبلغ 300.000 دولار لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تستفيد منه المنتخبات التي أنهت المنافسة في المرتبة الثالثة، في المجموعات التي تضم أربع منتخبات.

وحسب المصدر ذاته، ستتلقى المنتخبات الأقل تصنيفا في جميع المجموعات مبلغ 200.000 دولار لكل منتخب.