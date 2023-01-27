الجلفة: سارقا الدراجات النارية في قبضة الأمن

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حد الصحاري في الجلفة، من توقيف شخصين (2) في العقد الثالث من عمرهما، لتورطهما في جنحة السرقة بالتعدد التي طالت بعض الدرجات النارية بمدينة حد الصحاري ولاية الجلفة.

العملية جاءت بعد تسجيل ذات الفرقة لعدة شكاوى متعلقة بسرقة الدرجات النارية بمدينة حد الصحاري، ليتم بعد التكثيف من عمليات البحث والتحري من تحديد هوية الفاعلين المقيمين بإحدى المدن الواقعة جنوب مدينة حد الصحاري، التي تم التنقل إليها وفقاً لإجراءات تمديد الاختصاص، أين تم توقيف الفاعلين مع استرجاع بعض لواحق الدرجات النارية محل السرقة عقب عملية تفتيش إيجابية لمساكن الموقوفين.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم عليهما بعام (1) حبس نافذة بدون إيداع وغرامة مالية قيمتها:200000 دج (عشرون مليون سنتيم) بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى قدرها:200000 دج (عشرون مليون سنتيم) كتعويض للضحايا.