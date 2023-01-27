كشف اليوم تقرير إيطالي أن الدولي الجزائري، آندي ديلور مقترح في الدوري الإيطالي لكرة القدم. ووفق موقع " توتو ميركاتو"، فإن تم خلال الساعات القليلة الماضية ترشيح مهاجم نيس الفرنسي للعب ضمن صفوف نادي " ساليرنيتانا" الناشط ضمن مافسات " السيري أ".

وأضاف المصدر ذاته، أن ديلور ليس اللاعب الوحيد المقترح بل هناك اللاعب السنغالي خوما البابكر مهاجم فريق كوبنهاغن الدنماركي المعار من ساسولو.

يذكر أن فترة الميركاتو الشتوي تنتهي في الـ 31 من جانفي الجاري، ولم يفصل ديلور الذي يصّر على مغادرة نيس في وجهته التي كانت نادي نانت.