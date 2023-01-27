عائلات ضحت بيوم دراسي لإمتاع أبنائها

تسابقت طيلة الأيام الخمسة من الأسبوع المنصرم العائلات والمجموعات الشبانية نحو المرتفعات الجبلية للاستمتاع بالبساط الأبيض للثلوج التي غطت المرتفعات الجبلية لبلديات الشريط الحدودي بصفة خاصة.

وحتى لا تفوت هذه الفرصة يومي الراحة الأسبوعية الخميس والجمعة في حالة توقف تساقط الثلوج ضجت العائلات بيوم دراسي لأبنائها وقصدت البراري المكسوة بالثلوج وسط الغابات الخضراء أين كانت مسرحا لتجمع العائلات والمجموعات الشبانية في رحلات ذات طابع سياحي شتوي ولو لسويعات قليلة ولكنها مفعمة بالمتعة على البساط الأبيض واللعب بالكويرات الثلجية والتزحلق في مساحات وأن كانت ضيقة كل بطريقته الخاصة.

الطرق والمسالك الجبلية متاحة لجميع

لحسن حظ الزوار فإن الثلوج لم تكن بالحدة الكبيرة في إغلاق طرقات ومسالك المرتفعات الجبلية وكأن الطبيعة أعطت الفرصة للاستمتاع بجلتها البيضاء، وإذا كانت قمم المرتفعات على نحو 800 إلى 1200متر أقصاها بقمة الغرة في بلدية بوقوس صعبة الولوج إليها فان براريها السفلى وسط الغابات الخضراء كانت في متناول الجميع مع تواجد فرق لرجال الغابات والدرك الوطني في محاور شبكة الطرق بالمنطقة لتوجيه الزوار وتأمين سلامتهم، وحتى سكان الأرياف الجبلية كان لهم الأثر الطيب في استقبال الزوار ومساعدتهم وتوجيههم إلى البراري البيضاء ضمن مشاهد تضامنية قلما تحدث في مثل هده الأجواء المناخية التي فتحت شهية السياحة الجبلية الشتوية لسكان المناطق العمرانية الحضرية.

أطفال يعيشون الأجواء لأول مرة

حلة الثلوج البيضاء كانت مجرد مشاهد تلفزيونية لكثير من الأطفال ولدلك أصرت العائلات بأن يلتمسها ويعيشها أبناءهم في الميدان ليس بعيونهم فقط بل بملابسهم الثقيلة والقفازات والقبعات الصوفية وحركات التزحلق والرمي المتبادل بالكوريات الثلجية ونحت عدة نماذج للدببة والقصور بالكتل الثلجية كل حسب تصوراته وأفكاره وإبداع مواهبه وأخذ الصور والفيديوهات ونشرها المباشر من نفس المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف المتعة على البساط الأبيض فحسب بل تعدتها إلى الأشجار الغابية المرصعة بطبقة الثلوج والجداول والشلالات المائية في مجاريها الطبيعية وسط الغابات.

مواقع جبلية ميدان للثلوج غير مهيأة

المواقع المقصودة عذراء وعلى حالها الطبيعي دون تهيئة خصيصا لهذه النوع من الإقبال في ظل تجاهل السلطات المحلية لمثل هكذا رحلات سياحية موسمية أو في سياق تشجيع التنوع السياحي، ولم تكلف البلديات أو القطاعات المعنية نفسها بخلق فضاءات مهيأة في لمرتفعات الجبلية وبراري محيطها تحسبا لمواعيد ورحلات كالتي عرفها الأسبوع المنصرم في عشرات العائلات صوب الحلة البيضاء للثلوج كما هو الحال لمنطقة الهناشيير بعين الكرمة، الغرة ببلدية بوقوس، جبال الدير ببلدية الزيتونة، ومرتفعات بلديتي العيون وأم الطبول على محور المعابر الحدودية وأيضا جبال بوعباد ببلدية عين الكرمة، وجبال المسيد الأكثر سحرا وجمالا ببلدية وادي الزيتون، وكل هذه الواقع تحتاج إلى عمليات التهيئة وتجديد الطرقات لتكون في متناول الزوار وقت الحاجة السياحية.