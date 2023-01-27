وهران: شخص يجبر زوجته وأبنائه على التسول

أسفرت عملية جمع الأشخاص دون مأوى ليلة أمس بوهران عن جمع 30 مشرد من بينهم عائلة بحي "ميرامار"، مكونة من طفلين وأمهما كانوا يتسولون في ساعة متأخرة من الليل وبعد التحقيق معها تبين أنها تملك مسكن في الحي، لكن زوجها وأب أبنائها يرغمها على التسول من المارة وطالبت بوضعها في مركز إيواء رفقة أبنائها لإنقاذها من هذا الوضع، حسب تصريحاتها لأعضاء لجنة النظافة وحماية البيئة لبلدية وهران المرفوقة بمصالح الأمن والنشاط الاجتماعي ومصالح الحماية المدنية.

وكشفت ذات المتحدثة بأن زوجها قام ببيع سكن اجتماعي في سيدي بلعباس واشترى مسكن في إحدى عمارات حي "ميرامار" بوهران وأرغمها على التسول رفقة فلذات كبدتها في عز الشتاء رغم البرودة الشديدة، علما أن الأبناء يزاولون دراستهم في إحدى مدارس وسط المدينة.

كما سمحت العملية بجمع عائلة أخرى متكونة من أم وطفليها كانت قرب مسجد ببلدية بير الجير، حيث بلغ عدد الأشخاص المشردين 30 حالة تم تحويلهم نحو مركز الإيواء الكائن بحي الأمير خالد "لكمين سابقا"، وهو الوحيد على مستوى ولاية وهران.