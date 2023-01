l'Algérie condamne le massacre de Jénine

L’Algérie condamne fermement le massacre sanglant commis par l’armée d’occupation sioniste dans le camp de Jénine dans les territoires palestiniens occupés, qui a fait des dizaines de martyrs et de blessés, et appelle la communauté internationale à intervenir d’urgence contre les responsables de ce crime odieux et de la série d’attaques répétées et odieuses contre le peuple palestinien.

Exprimant ses sincères condoléances et sa sympathie aux frères et au peuple palestiniens à la suite de ce crime odieux l’Algérie réitère son ferme soutien à la juste cause de la Palestine et sa solidarité constante avec le peuple palestinien, pour lequel l’Algérie a constamment demandé la protection internationale du conseil de sécurité des Nations Unies et la fin de l’indifférence internationale qui a grandement contribué à la poursuite des crimes de la force occupante et au mépris flagrant de toute la lois et conventions internationales.