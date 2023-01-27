مباشر: الجزائر - كوت ديفوار

الدقيقة 45+1: توزيعة بلخيثر ورأسية محيوص عالية
الدقيقة 44: ضغط كبير للمنتخب الوطني .. تسديدة بلعيد تصطدم بمدافع الخصم
الدقيقة 42: هجمة منظمة للخضر تصل إلى بلخيثر .. يسدد والحارس ينقذ الموقف
الدقيقة 40: توغل خطير للإيفواريين والتسديدة بين أحضان شعال
الدقيقة 38: تغيير أول للمنتخب الإيفواري
الدقيقة 37: لعب متكافئ بين المنتخبين
الدقيقة 33: بطاقة حمراء للاعب الإيفواري بعد العودة إلى تقنية "الفار"
الدقيقة 30: بلخيثر يسقط على أرضية الميدان بعد تدخل عنيف من المنافس
الدقيقة 27: بطاقة صفراء للاعب إيفواري
الدقيقة 25: رغم النقص العدد .. المنتخب الوطني يحاول المبادرة وتسديدة لعوافي بعيدة
الدقيقة 22: تغيير اضطراري .. دخول الحارس شعال في مكان قندوسي
الدقيقة 20: بطاقة حمراء للحارس قندوز بعد تدخل تقنية "الفار"
الدقيقة 15: خطأ فادح من عبد اللاوي عند إرجاع الكرة إلى الخلف .. قندوز يتدخل يلمس الكرة خارج منطقة الجزاء والحكم يمنح مخالفة وبطاقة صفراء
الدقيقة 11: المنتخب الوطني يرد بفرصة خطيرة .. الحارس والقائم ينقذ الموقف
الدقيقة 10: خطيرة جدا للمنتخب الإيفواري بعد تنفيذ مخالفة .. لاعب المنافس يضيع على بعد أمتار قليلة من مرمى الخضر
الدقيقة 7: أخطر فرصة للخضر .. توغل من لعوافي يوزع ورأسية دراوي في القائم
الدقيقة 3: مخالفة للمنتخب الإيفواري وبلعيد يبعد الخطر في آخر لحظة
الدقيقة 2: محيوص يحاول التوغل والكرة طويلة تصل بين أحضان الحارس الإيفواري
الدقيقة 1: أول تسديدة للمنافس تمر بعيدة
* الحكم يعطي إشارة بداية اللقاء
* حضور جماهيري غفير بملعب نيلسون مانديلا
* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين
* اختار الناخب الوطني الاستقرار على نفس الخطة في المواجهتين السابقتين (3-4-3) حيث جاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:
أليكسيس قندوز – شعيب كداد – أيوب عبد اللاوي – زين الدين بلعيد – مختار بلخيثر – يوسف لعوافي – حسام ميريزيق – زكريا دراوي – أحمد قندوسي – عبد الرحمن مزيان – أيمن محيوص.
* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره الإيفواري في ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين على ملعب نيلسون مانديلا.