مباشر: الجزائر - كوت ديفوار

الدقيقة 45+1: توزيعة بلخيثر ورأسية محيوص عالية

الدقيقة 44: ضغط كبير للمنتخب الوطني .. تسديدة بلعيد تصطدم بمدافع الخصم

الدقيقة 42: هجمة منظمة للخضر تصل إلى بلخيثر .. يسدد والحارس ينقذ الموقف

الدقيقة 40: توغل خطير للإيفواريين والتسديدة بين أحضان شعال

الدقيقة 38: تغيير أول للمنتخب الإيفواري

الدقيقة 37: لعب متكافئ بين المنتخبين

الدقيقة 33: بطاقة حمراء للاعب الإيفواري بعد العودة إلى تقنية "الفار"

الدقيقة 30: بلخيثر يسقط على أرضية الميدان بعد تدخل عنيف من المنافس

الدقيقة 27: بطاقة صفراء للاعب إيفواري

الدقيقة 25: رغم النقص العدد .. المنتخب الوطني يحاول المبادرة وتسديدة لعوافي بعيدة

الدقيقة 22: تغيير اضطراري .. دخول الحارس شعال في مكان قندوسي

الدقيقة 20: بطاقة حمراء للحارس قندوز بعد تدخل تقنية "الفار"

الدقيقة 15: خطأ فادح من عبد اللاوي عند إرجاع الكرة إلى الخلف .. قندوز يتدخل يلمس الكرة خارج منطقة الجزاء والحكم يمنح مخالفة وبطاقة صفراء

الدقيقة 11: المنتخب الوطني يرد بفرصة خطيرة .. الحارس والقائم ينقذ الموقف

الدقيقة 10: خطيرة جدا للمنتخب الإيفواري بعد تنفيذ مخالفة .. لاعب المنافس يضيع على بعد أمتار قليلة من مرمى الخضر

الدقيقة 7: أخطر فرصة للخضر .. توغل من لعوافي يوزع ورأسية دراوي في القائم

الدقيقة 3: مخالفة للمنتخب الإيفواري وبلعيد يبعد الخطر في آخر لحظة

الدقيقة 2: محيوص يحاول التوغل والكرة طويلة تصل بين أحضان الحارس الإيفواري

الدقيقة 1: أول تسديدة للمنافس تمر بعيدة

* الحكم يعطي إشارة بداية اللقاء

* حضور جماهيري غفير بملعب نيلسون مانديلا

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* اختار الناخب الوطني الاستقرار على نفس الخطة في المواجهتين السابقتين (3-4-3) حيث جاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

أليكسيس قندوز – شعيب كداد – أيوب عبد اللاوي – زين الدين بلعيد – مختار بلخيثر – يوسف لعوافي – حسام ميريزيق – زكريا دراوي – أحمد قندوسي – عبد الرحمن مزيان – أيمن محيوص.

* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره الإيفواري في ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين على ملعب نيلسون مانديلا.