هدف قاتل يضع "الخضر" في المربع الذهبي

اقتطع المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بعد مقابلة مثيرة أمام نظيره الإيفواري في ربع النهائي الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

وكادت المقابلة أن تفلت من أيدي المنتخب الوطني بعد طرد مبكر للحارس ألكسيس قندوز في الدقيقة 20، غير أن تهور مدافع المنافس أمام بلخيثر وحصوله على طرد في الدقيقة 33 سمح لـ"الخضر" بالعودة في المواجهة والسيطرة عليها بصفة شبه كلية مع بعض الهجمات المعاكسة الخطيرة للمنافس.

وعاش الجمهور الغفير الحاضر بمدرجات الملعب على الأعصاب مع مرور الوقت وتوالي تضييع الفرص، إلى أن أتى الفرج في الوقت بدل الضائع بعد تدخل عنيف لمدافع المنافس على المهاجم محيوص داخل منطقة الجزاء، أعلن بعدها الحكم الموريتاني ضربة جزاء بعد العودة إلى تقنية "الفار".

وتولى هداف "الخضر" والدورة أيمن محيوص تنفيذ ضربة الجزاء وأسكنها في شباك الحارس الإيفواري ببراعة، محررا الجزائريين ومعلنا عن تأهل "الخضر" إلى المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في "الشان" بعد ذلك المحقق سنة 2011.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع مواجهة صعبة أخرى في نصف النهائي، هذا الثلاثاء، عندما يواجه الفائز من مقابلة النيجر-غانا، حيث سينتقل أشبال بوقرة إلى ملعب ميلود هدفي بوهران.

مجريات المقابلة:

* نهاية المقابلة بتأهل المنتخب الوطني بعد مقابلة مثيرة

الدقيقة 90+8: تغييرين للمنتخب الوطني .. بايزيد وغزالة في مكان كداد ومحيوص

الدقيقة 90+7: بطاقة صفراء لمسجل الهدف بعد نزعه القميص خلال الاحتفال بالهدف

الدقيقة 90+6: غووول .. محيوص يفتتح باب التسجيل للخضر

الدقيقة 90+4: الحكم يعلن ضربة جزاء للمنتخب الوطني

الدقيقة 90+3: الحكم يتوجه نحو "الفار" بعد تدخل عنيف على محيوص داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 90: فرصة خطيرة جدا للإيفواريين .. انفراد المهاجم بالحارس شعال يمرر ودفاع المنتخب الوطني يتدخل في آخر المطاف

الدقيقة 90: ضغط كبير للخضر

الدقيقة 84: بلعيد ينقذ الخضر من هدف محقق

الدقيقة 82: تغيير ثالث للإيفواريين

الدقيقة 78: دراوي يتوغل من اليمين .. يوزع ورأسية محيوص سهلة بين أحضان الحارس

الدقيقة 75: المنتخب الوطني لم يجد الحلول رغم الاستحواذ على الكرة أمام منتخب إيفواري منظم

الدقيقة 69: بطاقة صفراء لبلعيد

الدقيقة 67: فرصة خطيرة وتسديدة لعوافي غير بعيدة عن مرمى الخصم

الدقيقة 63: الخصم يعتمد على الهجمات المرتدة .. إحداها تصل إلى المهاجم والتسديدة فوق مرمى شعال

الدقيقة 62: أنصار الخضر يصنعون أجواء خرافية على مدرجات ملعب نيلسون مانديلا

الدقيقة 60: فرصة خطيرة جديدة للمنتخب الوطني ومزيان كاد يفتتح باب التسجيل بعد توزيعة كداد

الدقيقة 57: محيوص مرة أخرى برأسية لم تمر بعيدة عن مرمى المنافس

الدقيقة 55: فرصة للخضر .. توزيعة بلخيثر ورأسية محيوص سهلة بين أحضان الحارس

الدقيقة 49: مخالفة خطيرة للمنافس وشعال يخرج الكرة للركنية

الدقيقة 47: سقوط لاعب إيفواري على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

* تغيير ثاني للمنتخب الإيفواري

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول المثير بالتعادل السلبي

الدقيقة 45+1: توزيعة بلخيثر ورأسية محيوص عالية

الدقيقة 44: ضغط كبير للمنتخب الوطني .. تسديدة بلعيد تصطدم بمدافع الخصم

الدقيقة 42: هجمة منظمة للخضر تصل إلى بلخيثر .. يسدد والحارس ينقذ الموقف

الدقيقة 40: توغل خطير للإيفواريين والتسديدة بين أحضان شعال

الدقيقة 38: تغيير أول للمنتخب الإيفواري

الدقيقة 37: لعب متكافئ بين المنتخبين

الدقيقة 33: بطاقة حمراء للاعب الإيفواري بعد العودة إلى تقنية "الفار"

الدقيقة 30: بلخيثر يسقط على أرضية الميدان بعد تدخل عنيف من المنافس

الدقيقة 27: بطاقة صفراء للاعب إيفواري

الدقيقة 25: رغم النقص العددي .. المنتخب الوطني يحاول المبادرة وتسديدة لعوافي بعيدة

الدقيقة 22: تغيير اضطراري .. دخول الحارس شعال في مكان قندوسي

الدقيقة 20: الحكم يلغي البطاقة الصفراء ويمنح بطاقة حمراء للحارس قندوز بعد العودة إلى تقنية "الفار"

الدقيقة 15: خطأ فادح من عبد اللاوي عند إرجاع الكرة إلى الخلف .. قندوز يتدخل يلمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء والحكم يمنح مخالفة وبطاقة صفراء

الدقيقة 11: المنتخب الوطني يرد بفرصة خطيرة .. الحارس والقائم ينقذان الموقف

الدقيقة 10: خطيرة جدا للمنتخب الإيفواري بعد تنفيذ مخالفة .. لاعب المنافس يضيع على بعد أمتار قليلة من مرمى الخضر

الدقيقة 7: أخطر فرصة للخضر .. توغل من لعوافي يوزع ورأسية دراوي في القائم

الدقيقة 3: مخالفة للمنتخب الإيفواري وبلعيد يبعد الخطر في آخر لحظة

الدقيقة 2: محيوص يحاول التوغل لكن الكرة طويلة تصل بين أحضان الحارس الإيفواري

الدقيقة 1: أول تسديدة للمنافس تمر بعيدة

* الحكم يعطي إشارة بداية اللقاء

* حضور جماهيري غفير بملعب نيلسون مانديلا

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* اختار الناخب الوطني الاستقرار على نفس الخطة في المواجهتين السابقتين (3-4-3) حيث جاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

أليكسيس قندوز – شعيب كداد – أيوب عبد اللاوي – زين الدين بلعيد – مختار بلخيثر – يوسف لعوافي – حسام ميريزيق – زكريا دراوي – أحمد قندوسي – عبد الرحمن مزيان – أيمن محيوص.

* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره الإيفواري في ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين على ملعب نيلسون مانديلا.