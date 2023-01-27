البليدة: تعليق حركة السير نحو الشريعة

أقدمت السلطات الرسمية في البليدة، اليوم الجمعة، على تعليق حركة السير عند النقطة المرورية باب الرحبة بقلب مدينة البليدة، للوصول إلى قلب الشريعة، بسبب تراكم الثلوج في هذه الساعات من عطلة نهاية الأسبوع، وخوفا على حياة الزوار، الذين باتوا يتوافدون بأعداد كبيرة منذ السبت الماضي، لدرجة فاقت طاقة استيعاب الحظيرة، في نقاطها السياحية المعروفة.

وشهد محيط محطة المصعد الهوائي" التليفيريك"، طوابير من الزوار، قدموا من ولايات بعيدة، حملت ترقيم ولايات من أقصى الغرب والشر ق الجزائري وحتى الجنوب العميق، والذين حاولوا منذ ساعات الصباح الأولى، الوصول إلى الشريعة، للاستمتاع بمناظر الثلج.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن سعت لتحسيس الزوار، بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم المخاطرة، خاصة بالأطفال الصغار وحتى الرضع، في ظل هذه الأجواء الشتوية الباردة، لتفادي تسجيل حوادث والتعرض لإصابات الانخفاض في درجات حرارة الجسم ومستوى السكري بالخصوص، وهي الإصابات التي باتت تتكرر وتسجل مع كل زيارة إلى الشريعة، خلال تساقط الثلج، ناهيك عن تسجيل جرحى والإصابة بكسور ورضوض في حوادث استعمال المزلجات التقليدية، والسقوط على الأرض.