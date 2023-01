L'accès à Chréa fermé à la circulation

L'itiniéraire Beb Errahba dans la vile de Blida, qui mène vers Chréa, a été fermé ce vendredi à la circulation, par souci de préserver la vie des citoyens qui ne cessent d'affluer en grand nombre depuis samedi passé, pour visiter ce parc.

D'énormes files d'attente aux guichets d'accès au parc se sont formées. Les voitures portaient les immatriculations de différentes villes du pays.

On doit noter que les services de sécurité ont mis en garde les citoyens et visiteurs de faire très attention, notamment, aux enfants et bébés, suite au froid qui frappe le pays en général et les reliefs en particulier.