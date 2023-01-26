إذاعة "بي بي سي نيوز" عربي توقف بثها

وضعت "بي بي سي نيوز" عربي، وهي جزء من خدمة "بي بي سي" العالمية، الخطوات الأولى في خططها لتصبح خدمة رقمية في المقام الأول بهدف تعزيز تفاعلها مع جمهورها في جميع أنحاء العالم العربي.

وبينما تتوقف إذاعة "بي بي سي نيوز" عربي عن البث في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة ، ستذاع بعض البرامج الإذاعية المختارة على موقع bbc.com/arabic.

وستكون هناك صفحة إلكترونية "هنا لندن"، التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني، المساحة المخصصة للمحتوى الصوتي.

وتعد خطط "بي بي سي" عربي جزءا من استراتيجية خدمة "بي بي سي" العالمية التي أُعلن عنها العام الماضي، والتي تركز على تقديم محتوى رقمي لزيادة التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وحققت الخدمة العالمية بالفعل مستويات قياسية من النمو على المنصات الرقمية، إذ تصل إلى 148 مليون شخص في المتوسط أسبوعيا. وزادت الحصة الرقمية من الوصول إلى لغات الخدمة العالمية بأكثر من الضعف، لترتفع من 18 في المائة إلى 43 في المائة منذ عام 2018.