انطلاق عملية البحث عن شخص مفقود بسكيكدة

تدخلت فرق البحث التابعة الحماية المدنية لولاية سكيكدة ممثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الوحدة الثانوية عزابة، الوحدة الثانوية بن عزوز، الوحدة الثانوية سكيكدة، الوحدة الثانوية رمضان جمال

الوحدة الثانوية الحروش، وحدة قطاع الميناء، المركز المتقدم سكيكدة وسط لأجل عملية بحث عن شخص مفقود بالمكان المسمى بوطيب بلدية السبت دائرة عزابة.

ودعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية قالمة، عنابة قسنطينة بالإضافة إلى 08 كلاب مدربة للفرق السينوتقنية .

العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة وبمشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات، حيث تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث.