رفع الحجر على مشاريع المستشفيات المتوقفة بالبويرة

فصل والي ولاية البويرة خلال أشغال الدورة الرابعة لسنة 2022 لأشغال المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة، في قضية توقف الأشغال بالمصالح الاستشفائية الواقعة بإقليم ولاية البويرة منذ سنوات فارطة ومتفاوتة.

وحسب قرار والي ولاية البويرة فإنه وفي انطلاقا في العمل الفعلي فقد تم إيداع شكاوي ذات طابع جزائي ضد مكاتب الدراسات المكلفة بدارسة انجاز مشروع 120 سرير بمشدالة ومستشفى الأمومة والطفولة بالبويرة 80 سرير، مع إيداع دفتر الشروط الخاص لمباشرة الانجاز على مستوى اللجنة القطاعية على مستوى وزارة الصحة الدراسة والمصادقة عليه وذالك في جانفي 2023.

وأضاف ذات الوالي، أنه سيتم إيداع دفتر الشروط لمباشرة الأشغال بمستشفى برج أخريص بسعة 89 سرير ومستشفى عين بسام بسعة 120 سرير، لدى اللجنة القطاعية لوزارة الصحة الدراسة والمصادقة عليه.

وقرر الوالي أيضا بشأن العيادة المتعددة الخدمات الواقعة بأهل القصر والمتوقف حسبه منذ سنة 2019 بدون سبب يذكر، حيث تم ألزام مديرية الصحة بإيداع دفتر شروط لدى مصالح الولاية لمباشرة باقي الأشغال وهو ما تم فعلا.

ومن بين القرارات أيضا اتخذ قرار تحويل صفقة اقتناء السيارات الإسعاف من مديرية الصحة إلى مديرية الإدارة المحلية.