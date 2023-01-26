مشروع مشترك بين وزارة الفلاحة وكنفدرالية المنتجين

اختتمت الجمعة كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين زيارتها الميدانية إلى ولاية تندوف والتي خصصت لشعبة الابل، بمشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهيئات اخرى.

وصرح مدير الانتاج وضبط الفروع الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية محمد كريم العوفي ل"الخبر"، بأن شعبة الابل "من الشعب التي توليها السلطات أهمية كبيرة، بدليل استحداث على مستوى الوزارة مديرية فرعية مهمتها متابعة تربية الابل والخيول، من خلال تأطير وتثمين منتجات الابل، من لحوم وحليب ووبر، حيث أشار إلى مشروع كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين في تسويق حليب النوق بنكهات مختلفة، بشكل يجعله لا يختلف عن باقي أنواع الحليب (الماعز والابقار) ، ما يمثل "استباقية"، داعيا المربين الى الاندماج، خاصة بوجود ملبنة على مستوى ولاية تندوف، مثلا، والتي ستكون حلقة تواصل ما بين المربين من جهة وبين الصناعيين ممثلين في فدرالية المنتجين والصناعيين، أما بالنسبة للحوم الحمراء فاضاف المسؤول بأنه "لا بد من فتح نقاط بيع على مستوى التراب الوطني لتسويق لحوم الابل."

كما أكد أن "الوزارة استمعت خلال خرجتها الميدانية إلى مختلف المربين، من أجل تسوية انشغلاتهم، وأهمها المراعي والابار ورفع حصة الدعم من الشعير وتخفيض أسعارها".من جهته قال رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، إنه "لا بد من التعجيل في ترقية شعبة الابل، لما توفره من منتجات تعود بالفائدة على أكثر من فرع، مشيرا إلى أن مشكل التسويق هو المشكل الاكبر لدى المربين، وهو ما ستتكفل به الكنفدرالية من خلال العمل على نشر ثقافة استهلاك لحوم وحليب الابل والنوق".

يذكر أن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين قد تنقلت إلى تندوف لتنظيم المؤتمر الوطني الأول للابل، والذي أعقبته زيارات ميدانية ولقاءات مع المربين واصحاب الملبنات.

واتفق المشاركون في المؤتمر، على مشروع مشترك وهو ترقية شعبة الابل.