الإمارات تدين..

أدانت دولة الإمارات ، الجمعة ، عملية القدس النوعية التي استهدفت مستوطنة بالقدس المحتلة وأسفرت عن 8 قتلى صهاينة وتصفها بالعملية "الإجرامية ".

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية "وام" عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية" حسب ما جاء في البيان.

وأعربت الإمارات عن تعازيها لحكومة الاحتلال و"شعبها الصديق" : "كما نواسي أهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وتأتي عملية القدس بعد ارتقاء 9 شهداء في مخيم جنين في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال حظيت بإدانات عربية وإسلامية واسعة.