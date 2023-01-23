رفع علم الاحتلال بالأقصى لن يغيّر هوّيته الإسلامية الأصيلة

أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن جرأة قطعان المستوطنين على رفع علم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، لن يعطيهم أي حق بشبر في أرض الإسراء والمعراج. وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية نقلتها “حرية نيوز”: “إن جرأة قطعان المستوطنين بتدنيس الأقصى المبارك برفع العلم الإسرائيلي في باحاته، ما كانت إلا بسبب الحماية العسكرية التي تقدم لهم”. وأضاف: “المعتدي يجبن أن يفعل هذا بدون سلاح، وهذا لن يعطيهم أي حق بأي شبر من أرض الإسراء والمعراج”.



واقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ودنسوه بانتهاكات صارخة. ورفعوا علم الاحتلال خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، وردّدوا أناشيدهم الاستيطانية، وأدّوا ما يسمى “السجود الملحمي” الجماعي داخل باحات المسجد الأقصى.



وكانت منظمات الهيكل أعلنت عن نيّتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية “شهر شباط العبري”، الذي وافق الإثنين المنصرم.



