طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم السبت عبر تطبيق "طريقي" إلى وجود العديد من الطرق الوطنية والولاية مقطوعة أمام حركة المرور بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف جهات الوطن.

وأوضحت "طريقي" في تحديث لها بأن الطرق الوطنية رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وبالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية إفرحونن ورقم 33 على مستوى منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي ورقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان في بلدية إيبودرارن ورقم 25 على مستوى الجسر الأسود ووادي قصاري ببلدية أيت يحي موسى مغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

كما أغلقت الثلوج بولاية تيزي وزو الطرق الولائية رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين ببلدية واسيف ورقم 09 في منطقة فج شلاطة ببلدية بني زيكي ورقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة.

وفي ولاية البويرة فقد أغلقت الثلوج الطرق الوطنية رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بولاية البويرة و إفرحونن بولاية تيزي وزو وبالتحديد على مستوى منطقة كول تيرودة في بلدية أغبالو ورقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف بولاية تيزي وزو عند منطقتي تيكجدة وتيرودة ببلدية ورقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

أما بولاية البليدة فقد أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة والولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام ملوان.

وأغلقت الثلوج كذلك بولاية بجاية الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن.

أما بولاية خنشلة فأغلق تراكم الثلوج الطريق الولائي رقم 172 على مستوى مرتفعات شيليا بلدية بوحمامة وبولاية باتنة أغلقت الثلوج الطريق الولائي رقم 160على مستوى منطقة تيبكاوين بلدية فم الطوب والولائي رقم 172 في شطره الرابط بين بلديتي اشمول وفم الطوب على مستوى قرية عين الطريق.

وأخيرا لأغلقت الثلوج بولاية عنابة الطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي.

وخلص تنبيه مصالح الدرك الوطني إلى أن بقية الطرق مفتوحة في وجه حركة المرور، مع تقديم نصيحة لمستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر لتفدي مخاطر الانزلاقات التي قد تؤدي إلى حوادث مرور.