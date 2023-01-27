إسعاف ثمانية مختنقين بالغاز في باتنة وسكيكدة

أسعفت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة بكل من باتنة وسكيكدة ثمانية أشخاص تعرضوا للاختناق بالغاز في مساكنهم الواقعة ببلدية مروانة وحي 500 مسكن بمدينة سكيكدة.

وأفادت ذات المصالح في بيانين لها بأن إسعافات مروانة تدخلت ليلة الجمعة إلى السبت في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة (22:25) من أجل إسعاف ثلاثة أطفال أعمارهم 04 و08 و11سنة جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد بمطبخ منزلهم العائلي ببلدية مروانة.

الضحايا كانوا في حالة غثيان تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المدينة.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لسكيكدة في حدود الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة (20:45) من ليلة البارحة، لأجل حالة تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة لخمسة أشخاص من بينهم ثلاثة في حالة جيدة وشخصين في حالة مستقرة تتراوح أعمارهم بين 45 و57 سنة حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان بعمارة بحي 500 مسكن بلدية سكيكدة.