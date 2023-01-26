سد بني هارون يقترب من حده الأعلى

شهد سد بني هارون بولاية ميلة ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه بعد كمية التساقطات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة امتلاء السد، أمس الجمعة، حسب مصدر مسؤول 75 %، أي ما يعادل 665 مليون متر مكعب، مع العلم أن حجمه الكلي يقدر بأكثر من 860 مليون متر مكعب.

وحسب المصدر ذاته فإن الكمية المعتبرة من المياه التي دخلت السد خلال 6 أيام تجاوز حجمها 8 مليون متر مكعب، ولم يبق سوى 6 أمتار ليصل منسوب المياه إلى حده الأعلى.

ويرتقب أن يمتلأ السد في غضون أيام باستمرار التساقطات بكميات متفاوتة طبقا لتنبؤات النشرات الجوية.

هذا المنسوب الجديد يعد معتبرا ويطمئن حسب المسؤول ذاته بضمان التموين بالماء لسنوات.