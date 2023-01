Pluie et neige dans plusieurs wilayas

Des pluies orageuses entre 20 et 40mm continueront de toucher jusqu'à 18h les wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Mostagamen, Oran, Ain Temouchent, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

Une vague de froid avec des températures descendant oscillant entre -3 et –6° et 4 et 6° concernera jusqu’à samedi les wilayas de Tlemcen, Naama, El Bayadh, Sid Bel Abbès, Saida, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, M’sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Relizane, Mascara et Tébessa.