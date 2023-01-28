المدية: وفاة امرأتين في ظروف غامضة

عثرت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية على جثة امرأة طاعنة في السن، متفحمة داخل فرن تقليدي بمنطقة الحلايلية بضواحي بلدية بوغار.

وأفاد بيان إعلامي أن أعوان الوحدة المختصة إقليميا تدخلت، منتصف نهار أمس، بالحلايلية بعد العثور على امرأة، 82 سنة، متوفية ومنتفخة وجدت داخل فرن تقليدي من "مادة الحطب"، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى قصر البخاري فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية على مستوى حي وحال محمد ببلدية العمارية شرق المدية وتم نقل جثة امرأة (82سنة) إلى العيادة المتعددة الخدمات.

وحسب بيان إعلامي فإنه إثر تلقيها نداء من طرف أحد المواطنين عن وجود حريق بالحي السكني عند وصول أفراد الوحدة اتضح عن وجود الضحية فوق سريرها ونار مشتعلة فيه وهي محروقة، في حين تبقى الأسباب مجهولة مع وجود مصالح الشرطة التي باشرت التحقيق، بحضور رئيس الشعبي البلدي.