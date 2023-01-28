تلمسان: حملة لحماية المشردين من موجة البرد القارس

قامت اللجة الولائية المكلفة بعملية متابعة والتكفل بالأشخاص دون مأوى خرجاتها الميدانية الليلية في إطار التعليمات والتوجيهات الرامية إلى التكفل بهذه الفئة المعوزة على مستوى ولاية تلمسان.

وتنفيذا لتعليمات والي ولاية تلمسان، امومن مرموري، انطلقت الحملة من المستشفى الجامعي تلمسان الدكتور دمرجي باتجاه كل من بلديات تلمسان، منصور وشتوان قصد التكفل بالأشخاص بدون مأوى ثابت وإيوائهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذا الحرص على التكفل والعناية بهم من ناحية الإطعام، أفرشة، أغطية وألبسة شتوية وهذا بحضور ممثلي مختلف المصالح والقطاعات المعنية، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، مصالح الآمن الولائي، الدرك الوطني، الحماية المدنية، الصحة والسكان الهلال الأحمر الجزائري، مصالح الدوائر والبلديات وستتواصل طيلة موسم الشتاء على مستوى كل البلديات لهذه الفئة الهشة من المواطنين خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ظروف مناخية صعبة وبرودة الطقس.

للإشارة فقد جرت هذه العملية، التي لقيت استحسانا واسعا، في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أية حالة حرجة بفضل المقاربة الاستباقية والتعبئة الفعالة لكافة المتدخلين ويقظتهم.