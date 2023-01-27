منفذ عملية القدس طفل يبلغ 13 عاما

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى هو طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وأشارت إلى أن الطفل من سكان بلدة سلوان في القدس، وهو مصابٌ جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مستوطن. وأظهرت صور لحظة نقل الطفل وهو مقيد من موقع العملية إلى مكان مجهول.

وأصيب في العملية التي نفذها الطفل باستخدام مسدس مستوطنين اثنين بجراح وصفت بالخطيرة جراء استهدافهما بالأجزاء العلوية من جسديهما.

وحسب موقع "شهاب" فإن منفذ العملية كان يتجول في المنطقة وحين شاهد المستوطنين أخرج مسدسًا كان بحوزته وأطلق النار تجاههما.